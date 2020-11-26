網友貼出自己的動滋券查詢紀錄。(圖取自爆怨公社)

教育部體育署先前發行了400萬份面額500元的動滋券，讓民眾可以到合作商家進行消費。但昨(25)日有民眾指出，自己帶兒子到賣場購買球鞋，正當要使用動滋券折抵時，店員卻表示「已被使用過」，而當她查詢使用紀錄時，發現正是在該店進行消費，但店員一開始卻想草草了事，態度不佳，讓她氣的大罵，「對方連道歉都沒有。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文指出，自己兒子剛好抽到動滋券，於是昨晚便帶著兒子到賣場選購球鞋，結果結帳時女店員反覆刷了幾次後，便說這份動滋券已被使用過，讓原PO相當錯愕，接著表示不可能，「我今天才查詢哪裡可以用，而且只有我兒子抽到。」

這時一旁的男店員便說，就是被使用過了，請原PO自己打電話去詢問，女店員則表示留下電話到時會連繫，兩位店員都不斷示意原PO離開。結果原PO利用網路查詢折底折抵紀錄，便發現就是在此間賣場折抵的，讓她氣的直說，「根本就是他們自己人刷的(如圖)，還說是我在別的地方使用過，一直要我走。」更說店員連聲道歉也沒有。

最後原PO受不了開罵，店員才開了發票讓她之後能在店家進行購物，折抵500元。而貼文發出後不少網友回應，「盜刷？」、「被員工a走了」、「太扯了吧！」不過也有網友認為是店員不熟操作，「這種記名的不太可能冒領，應該是忙中出錯」、「可能是員工第一次刷到沒發覺吧」、「可能誤刷，身份證號這些其他人不會有。」

(中時新聞網)