大同27日宣布，大同建置岡山本洲污水處理廠屋頂太陽光電系統，是高雄市綠能發展指標，贏得高雄市土木、結構及建築師三大公會共同主辦2020高雄城市工程品質金質獎，代表專業機構對大同太陽能系統工程品質的高度肯定。

大同指出，大同位於高雄岡山本洲污水處理廠太陽能案場在2017年完成併網發電，並運用大同太陽能監控系統即時呈現日照量、發電功率、累積發電量及累計減碳量等資訊，提供高雄市政府即時的能源管理工具，為綠色能源最佳示範場域。該案在3年前設計建造時，已率先使用移動式變電站，克服大型再生能源案場升壓設備設置場地問題，亦大幅縮短設置時間。該案裝置容量為1.44MW，每年發電約180萬度，年減碳量約952公噸，相當2.5座大安森林公園二氧化碳吸收量。

大同指出，大同集團截至2020年年底太陽能電廠累計發電實績超過180MW，所有電廠都是自行開發、設計建置及維運，是國內太陽能系統維運容量規模最大的廠商，向來以系統品質穩定，維運妥善率、發電量優於預期而著稱。所營運案場自2015年以來，在電子設備險方面已5年未出險，保險費率為全台最低。

大同指出，大同太陽能案場全台近900座，除高雄岡山岡山本洲污水處理廠太陽能案場，獲2020高雄城市工程品質金質獎外，台北能源之丘—綠色環境教育園區，獲頒2018年國家卓越建設獎，桃園光電埤塘贏得第五屆優良太陽光電系統光鐸獎，也獲得2020年第二十屆金鋒獎傑出企業獎等殊榮。

大同指稱，大同挾著機電領域深耕多年的利基，大同在再生能源產業之實績及獲獎紀錄傲人，全面服務包含建置完備的電力設施、太陽光電系統、升壓設備及儲能系統，輔以智慧能源管理系統等完整的能源管理解決方案，有助業界產值充分發揮。

(工商 )