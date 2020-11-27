今有媒體公布總統蔡英文和行政院長蘇貞昌施政滿意度民調，結果顯示，不管是蔡英文和蘇貞昌因萊豬和關中天新聞台等爭議，兩人執政支持度都有明顯下滑，尤其是蘇貞昌的執政滿意度來到史上最低，面臨死亡交叉的危機。對此，網友認為如果民進黨再這樣失去民心，國民黨2022年是否藍浪再起？

《美麗島電子報》27日公布最新國政民調，有56.7%的民眾滿意總統蔡英文表現，不滿蔡表現的有40.6%，對蔡不滿意度來到新高。

至於蘇貞昌內閣施政為47.6%，但不滿意也高達47.2%，相較蘇貞昌前一次由該單位所做施政滿意度高達57%，不滿意為38%，短短一個月，蘇貞昌不滿意度竟飆升到9個百分點，蘇貞昌內閣面臨死亡交叉危機。

在萊豬議題上，民調發現59.4%的受訪者認為弊大於利，僅22.3%的人認為利大於弊，10.3%沒意見。對於中天新聞被關台一事，有42.2%認同，45.8%不認同，顯見行政院關中天造成社會嚴重對立和衝擊。

對此，批踢踢網友表示，「結果還是有5成，算新低」、「接下來要選舉年，就不能再碰爭議大的議題了」、「接下來要選舉年，就不能再碰爭議大的議題了」、「看這個敘述感覺想一路打到2022了」、「創新低，結果不是四成就是五成」、「吳子嘉美麗島最新民調，蘇貞昌滿意度快要死亡交叉了，小英滿意度也跌，但對經濟現況評價反而上升，不過國民黨好感度上升，2022藍浪將會再起」？

(中時新聞網)