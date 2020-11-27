味全龍擴編選秀名單出爐，原本要選2投1捕1野，不過最後名單出爐為1投1捕2野，最後挑到中信兄弟吳東融、統一獅左投王玉譜、樂天桃猿捕手劉時豪、富邦悍將野手陳品捷。龍隊總教練葉君璋表示，原本想挑2投手，但是球團有提醒內野比較缺人，因此在最後一刻決定少選1名投手，改選吳東融來補強內野，風險較小。

葉君璋表示，選擇獅隊王玉譜是因為球隊缺乏左投，加上認為他有能力及潛力，但控球不佳是他的缺點，「我們認為有把他缺點糾正的能力，畢竟才24歲而已，修好之後我認為以他的潛力會有不錯的壓制性。」葉總表示將王玉譜定位在中繼位置。

而劉時豪則是龍隊未來相當倚重的捕手，捕手要有場上指揮的能力，不過龍隊捕手都沒有一軍經驗，評估劉時豪在年紀及過去捕手的表現，以及過去曾和王維中搭配過來說，綜合評價相當高，「應該就是明年一軍捕手，但年輕球員還是有機會，只是需要經驗時，劉時豪是第一個最好的人選。」

中信兄弟吳東融前年拿二壘金手套、今年拿最佳二壘手，葉總表示他認為吳東融有能力在二壘、三壘、游擊，「我們的能力需求跟兄弟比較不一樣，他們的選手都很有經驗，我們需要像吳東融這樣的球員來帶領年輕選手。」

至於陳品捷，葉總過去在富邦悍將時期曾與他共事，「品捷可以到外野、內野，加上打擊不錯，跟他相處覺得他各方面都不錯，明年開季會先讓他在外野。」

對於擴編選秀結果，葉總覺得還OK，但其實原本的名單不是今天這樣，葉總透露由於投手人數跟其他球隊落差不大，但內野陣容有落差，在球團的提醒下有新的想法，「好險球團這邊有提醒我們，內野真的比較缺，所以補內野風險會比較小一點。」

(中時 )