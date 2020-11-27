行政院長蘇貞昌前往立法院進行施政報告，藍綠兩黨立委上演全武行，台灣基進黨立委陳柏惟曾放話要「1打35」，卻遭國民黨立院總召林為洲架住脖子，拖出主戰場。前民進黨立委沈富雄讚揚林為洲不失總召的氣魄。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，總召林為洲的做法，不見得是黨團的決策，林為洲今天不失做為總召的氣勢、氣魄，因為陳柏惟放話。比如要成立人權委員會時，陳柏惟因為是一人政黨，進去以後，就說國民黨不可以進來，要通通趕出去，然後講完就走了，所以這種不負責任的放話，是陳柏惟的本色，一定要有人修理他，要修理才會乖。他認為，林為洲雖然以前是民進黨的，還是要給他記功，他今天表現不錯。

沈富雄指出，大家都說今天立院這個現場很血腥，他認為不是，現場沒有並殺豬、沒有血流成河，何來血腥？只能講噁心。但是他必須講這個美豬事件，國民黨35個人還有黨中央打到今天，他覺得可圈可點。 因為國民黨處於劣勢，選完了以後，可說是趴在地上。要把民進黨這種氣勢，把他打下去，很不容易，這要有一種水滴石穿、繩鋸木斷這種精神。如今民進黨的民調下去了，這是非常不容易的。

資深媒體人尹乃菁認為，今天國民黨的這個表現，真的是非常可圈可點，在面對一個這麼強悍、霸道、這麼不認錯的一個政府，除了用這個方法來去凸顯民眾的憤怒之外，沒有什麼其他可行的辦法。今天行政院長蘇貞昌在立法院講的那一番話，以及昨天行政院會所做成的決定，根本是在在野黨強大的壓力之下，以及人民上街表達抗議之後，才不得不做的讓步。

(中時新聞網)