患有失智症的71歲陳姓老翁離家一天一夜未回，被發現倒臥柳營區旭山里產業道路旁，幸好被警方尋獲安全返家。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新營警分局果毅派出所於26日17時許接獲民眾報案，稱有位白髮蒼蒼的老翁躺臥在柳營區旭山里產業道路旁，由於該地點附近山區偏僻無人煙所至，擔心意外發生，警員湯銘祥到場後立即提供飲水並聯絡救護人員先將其送至柳營奇美醫院救護。

據了解患有失智症的71歲陳姓老翁，家住後壁區，25日上午約10時騎乘重機車外出後，已一天一夜未返家，家人外出尋找多時未遇並已至白河分局安溪派出所報案。

白河警方受理報案後，立即調閱路口監視器及車辨系統並通報各分局，車辨系統顯示最後位置在六甲區，惟家屬在六甲區遍尋不著老翁十分著急。

果毅派出所接獲報案後，於柳營區旭山里產業道路旁找到陳姓老翁，因其身上沒有證件又略顯輕微失智，無法回答住家地址及家人等資料。

警員最後在附近找到疑似老翁所使用機車，經查詢車籍透過警政署「人臉辯識系統」查證其為白河分局25日通報之協尋人口，順利通知家住後壁區的家屬帶回照護。家屬對員警能幫忙找到迷路的父親，避免一場撼事發生，深表感激。

(中時 )