台中1名曹姓女子誤陷詐騙話術，昨下午3時許於大甲交付80萬元現金，車手取款後，跳上計程車，直奔烏日轉搭高鐵前往台北。警方接獲被害女子報案，隨即聯手鐵路警察，根據身形特徵，於高鐵車廂內鎖定嫌犯動向，當天下午5時許即在高鐵台北站人贓俱獲，張嫌百口莫辯坦承犯行，被帶回台中偵辦，詢後依刑法加重詐欺罪移送台中地檢署偵辦。

警方調查，車手為33歲張姓嫌犯，8日下午3時許與曹姓被害人相約在大甲區中山路、育英路橋頭取款，得手80萬元現金後，隨即快步離去，並攔下一輛計程車，直奔烏日高鐵，搭乘4點多高鐵往台北。

詐騙集團張姓車手與被害人面交後，抱著80萬元現鈔從台中搭高鐵直奔台北，遭鐵路警察攔獲。 (民眾提供／王文吉台中傳真)

被害人付款之後，越想越不對勁，才向警方報案，指稱其交付80萬元現金給年籍姓名不詳之男子，特徵穿藍色牛仔褲、咖啡色上衣、約170公分高。警方立即調閱面交點周邊監視器，發現1名特徵相符的男子搭乘計乘車直奔烏日高鐵站前往台北。

警方旋即連繫鐵路警察局台中分局新烏日派出所協助攔查，傍晚5時35分順利在台北攔獲該名男子，並於背包內起出全額贓款。

據了解，該集團佯裝張警官、謝組長及鄭隊長，詐騙被害人涉及外交官擄人案，被害人因辦理保險轉渡，誤認個資外洩而上當。詐騙集團要求被害人交付保證金，清空銀行帳戶80萬元現金，並指導被害人臨櫃提款時，告知「用於購車」，取信於行員。

(中時 )