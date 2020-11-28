新北市三重區一名林姓慣竊（53歲）昨（27）日下午見1輛汽車車鑰匙沒拔，竟下手偷車。警方獲報後發現該輛贓車，員警從三重、蘆洲一路追捕到新莊，過程中林男擦撞路邊4輛汽車、1台機車，最後因贓車爆胎，林男被逮捕。全案依違反《竊盜罪》、《妨害公務罪》等罪嫌送辦。

警方調查，林姓男子是名慣竊，且有竊盜、毒品等前科，27日下午他在三重民生街見1輛轎車內車鑰匙沒拔，林男竟將車子開走，事後張姓車主發現車子不見而報警。

警方獲報後，已經鎖定該輛贓車，恰巧員警巡邏經過忠孝路三段巷口時，見到林男駕駛贓車經過，打算攔停盤查時，林男不僅拒絕受檢還踩足油門加速逃逸。

員警隨即尾隨追捕，一路從三重新北大道、蘆洲四維路到新莊中港路，橫跨3區追了8公里。豈料，林男逃逸過程中，踩油門狂飆擦撞路邊4輛汽車、1台機車後自己駕駛的贓車爆胎，失控撞上路邊車輛，員警隨即上前攔停，壓制逮捕林男，並在他的隨身背包內起獲安非他命1包。

林男到案後坦承原本打算打破車窗竊取車內財物，因見到車鑰匙未拔，才臨時起意將把車開走，沒想到隨即遭警方鎖定追緝逮捕。訊後依違反《竊盜罪》、《妨害公務罪》、《公共危險罪》、《毀損罪》及《毒品罪》等，將林男移送新北地檢偵辦。

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(中時新聞網)