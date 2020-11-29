美豬即將在明年叩關，國內對於萊克多巴胺的恐慌卻仍未平息，國民黨27日在立院使出「內臟大戰」後，卻依舊不見民進黨政府對於美豬進口做出更多的說明，對此，資深媒體人黃創夏今(29)日就在臉書上指出，民進黨應該更集中心力修好行政機器，而這件事比修理國民黨還要重要！

黃創夏在臉書上指出，如今「信任」成了民進黨執政上最大的問題，目前萊豬進口的疑慮難消，行政機構卻難以說出一個足以說服民眾的說法，或是管制含萊劑肉品標示的方法，這讓民眾對於政府施政的不信任度日漸升高，行政機器如此失能，真的得好好集中心力整修。

黃創夏認為，在「美豬」這個艱難的議題過去之後，民進黨政府肯定會想把國際貿易這個議題再往更遠的方推進，也就是「日本核食」的議題，而這個議題在國內會接受到的反彈肯定會比萊豬更強、更大，如果行政機關再像這次萊豬一樣反應遲緩，站著挨打，那麼蔡政府就慘了！

根據TVBS民調中心昨最新調查指出，相較8月底滿意度，蘇貞昌至今下滑一成至38%，首度跌破4成，同時不滿意度增為44%。該調查指出，這是蘇貞昌二度擔任行政院長以來，滿意度首度低於不滿意度，顯示萊豬進口等議題確實對蘇貞昌內閣的行政團隊造成相當大的影響。

(中時新聞網)