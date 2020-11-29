盧廣仲原定上半年舉辦2020春季巡迴，因疫情關係延至年底，21日從高雄起跑，28日在台中開唱，他以夯曲〈刻在我心底的名字〉贏得金馬獎最佳電影原創歌曲獎肯定，成為最年輕的集滿金曲、金鐘、金馬三金紀錄保持人，他謙虛笑說：「感謝神明保佑」也表示能獲獎都要感謝歌迷一路以來的支持，才能成就現在的自己。而他在台上唱到這首歌曲時，全場小隊員大合唱相挺，氣氛沸騰。

盧廣仲雖然巡演延期，今年仍交出一張漂亮成績單，〈刻在我心底的名字〉在Youtube突破1500萬觀看次數，他也拿下金馬獎成功加入「三金俱樂部」，「很謝謝評審的肯定，謝謝瞿導和製作團隊，更開心的是這首歌、這部電影可以獲得大家喜歡。」盧廣仲從2008年的金曲新人、最佳作曲，2018年〈魚仔〉年度歌曲、最佳作曲，再到金鐘新人、視帝，出道12年一共拿下7座三金獎座。

在台中演唱會上，盧廣仲以〈OH YEAH〉開場立刻炒嗨氣氛，他揹起吉他透過雷射光反射全場，舉起搖滾手勢化身Rock Star高喊：「好久不見台中！」招牌帶動唱也跟歌迷保有默契拍手舞動。延遲半年才登場的春季巡迴，他幽默笑說：「雖然今年很艱辛，春季巡迴變成冬天開唱，但趁今天可以先儲存好春天的能量，這樣冬天比較不會冷，也讓大家擁有四季如春的元氣。」

除了經典歌曲，他也唱了較少演唱的歌曲〈I No〉、〈一坪半〉、〈今天睡在這裡〉、〈不想去遠方〉、〈After Dinner〉等，讓鐵粉又驚又喜。他也透露當初會創作〈早安，晨之美〉是因為室友都不吃早餐，他決定用溫柔的方式影響他們，所以寫了這首歌，幽默溫馨答案讓全場歌迷會心一笑。

演唱會後半段他陸續帶來〈一百種生活〉、〈早安，晨之美〉、〈我愛你〉等經典作品，全場小隊員大合唱互動，台中Legacy瞬間變成千人KTV包廂。特別的是，他也準備禮物送給大家，首唱充滿正能量的新歌〈明年〉，他表示「雖然疫情讓今年的生活變得不便利，但只要大家還能相聚彼此、相愛彼此就值得了，相約明年還要再相見。」

正在努力籌備新專輯的盧廣仲，新歌〈明年〉預計年底上架，期許大家度過徬徨的2020後，明年2021一起平安快樂。台中場的春季巡迴影像將獨家授權給日本Live Lovers平台在耶誕夜播出。

盧廣仲在台中演唱會上，首唱新歌〈明年〉。（添翼音樂提供）

盧廣仲在演唱會上，演唱夯曲〈刻在我心底的名字〉全場大合唱。（添翼音樂提供）

盧廣仲在台中演唱會上，演唱〈幾分之幾〉等大受歡迎的經典歌曲，全場驚呼。（添翼音樂提供）

(中時 )