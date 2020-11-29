南瑤宮明年笨港進香回鑾潦溪護媽祖。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

南瑤宮笨港進香流傳兩百多年，26日起連續3天的稟告上蒼置天台儀式完成後，29日上午10時，依照傳統古儀，進香大總理白鴻森擲筊請示媽祖，確定將於明年4月18日起至4月25日為期八天七夜，前往笨港進香。

兼任南瑤宮管理人的彰化市長林世賢表示，南瑤宮建於1738年，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

南瑤宮隨香信眾盛況多則達數十萬人，為了護衛媽祖聖駕，信徒們紛紛成立輿前會，亦即媽祖會、簡稱「媽會」，目前擁有10個媽祖會。

南瑤宮也流傳非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，凸顯每逢不同媽會輪值舉辦進香時，都各具不同的特色。

林世賢表示，明年南瑤宮往笨港進香活動，輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，依照過去持續200多年的慣例，每逢「三媽年」的笨港進香時，回程一定要「潦溪」，進香隊伍必須涉水，護駕媽祖渡過濁水溪，是最具有宗教文化特色的進香行旅。

(中時 )