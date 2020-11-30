跟異性一起去MTV，真的不能只是單純看片嗎？一名女網友發文抱怨，跟一名外國男去MTV，對方卻不安分亂摸，遭她嚴厲拒絕，之後發現該男用同樣手法約其他女生，讓女網友忍不住抱怨「千萬不要相信男人跟你說到mtv什麼也不會做，幽暗的小空間，男人下方神木不蠢蠢欲動才有鬼」。不過，更多網友卻質疑：「第一天出社會？」、「不信妳會不知道」、「只能用成語表示：洋腸而去」。

一名女網友在臉書社團《靠北景點2.0》發文，表示前陣子與一名喜歡的男子約會，對方是留在台灣避難的外國人。約會當天男子臨時提議去MTV看電影，原PO心想：「都畫這麼美出來了掉頭就走對不起自己」，於是同意。

誰知外國男一到房間坐下來就開始不安分亂摸，還把手伸到衣服裡面，原PO直接爆氣大喊，外國男被嚇到，之後乖乖看電影，但最後竟然睡到打呼。

之後外國男成了原PO拒絕往來戶，但後來他用一樣的方式約了原PO的朋友，讓她感嘆：「奉勸女生，千萬不要相信男人跟你說到MTV什麼也不會做，幽暗的小空間，男人下方神木不蠢蠢欲動才有鬼！」。

不過眾多網友看了這篇發文卻質疑：「我就不相信去mtv會單純看電影，我也不相信妳會不知道」、「妳先說清楚自己是不是媚外」、「紫外燈照下去比銀河還美」、「第一天出社會？」、「主要是以為會去汽旅，沒想到是mtv（沒錢的 選擇），所以才7pupu吧」、「只能用成語表示：洋腸而去」。

(中時新聞網)