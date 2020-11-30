雖然最近印尼新冠疫情持續升溫，單日確診人數突破5000例，但台灣與印尼間的醫療合作並未停止腳步，今年台大醫院仍然招收總計10名的印尼種子醫事人員來台培訓，台大醫院院長吳明賢表示，今年共召集83位與新冠有關的院內專家與印尼舉辦23場視訊研討會，提供台灣防疫經驗，如今又有10名種子醫事人員來台，可在第一線觀察台灣經驗如何運作，達到實質上的「Taiwan can help」。

台大醫院今舉辦印尼代訓醫師開訓典禮，本次受邀來台接受代訓的10名醫事人員科別遍及眼科、外科、婦產科、麻醉科、急診、內科、肝膽腸胃科、心血管科等，代訓期間從4個月到6個月不等，分別分發到台大總院、雲林分院進行代訓。

台大醫院過去共培訓出146位印尼種子醫事人員，今年受到新冠疫情影響，僅會針對這10名印尼醫師代訓，其他國家的援助計畫皆暫緩，待疫情結束後再重啟。

吳明賢表示，台大醫院過去也曾與非洲利比亞、蒙古、越南等國合作，今年選擇印尼，是為配合中央政府的政策，而印尼是由台大醫院負責，雙方往來已有9年時間，因此今年邀請10名印尼醫師來台代訓，可說是雙方多年合作的成果展示之一。

吳明賢說，目前已與6間印尼當地具代表性的教學醫院密切交流，今年11月更與印尼日惹Universitas Gadjah Mada醫學院簽署MOU，接下來更計畫與印尼Siloam Hospitals Group、RSUP Dr.Kariadi Semarang、Columbia Asia Hospital Semarang醫院簽署MOU，深化台印之間的醫療合作。

來台接受代訓的醫師Jati（Krisna Dwi Purnomo Jati）是一名眼科醫師，他今天也在現場分享印尼當地的疫情狀況，表示今年3月時當地曾經也是到哪都要戴口罩，當時國內並沒有大量的社區疫情，但隨著時間過去，國人心態鬆懈，加上政府力求經濟復甦，未對室內外活動加以禁止，導致現在確診人數飆升。

Jati說，自己來台前已在當地進行PCR檢驗，確認結果為陰性才來台灣，落地後不但還要進行14天的居家檢疫，台大醫院更安排2次PCR採檢以防萬一，防疫可說是做到滴水不漏，此外獨自一人一室的居家檢疫模式也讓他大開眼界。

Jati指出，印尼當地允許親近的團體可共處一室進行居家檢疫，相比之下台灣維持一人一室的規格，過程雖然相當無聊，但好在熱心的台灣人願意提供食物與點心，讓他相當感謝。

這次有幸來台接受代訓，Jati表示相當希望能將治療青光眼的技術帶回印尼，相信同行的醫事同仁也都希望能將在台學到的技術帶回印尼，為提升當地醫療環境盡一份心力。

(中時 )