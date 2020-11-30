新北市鶯歌區鳳鳴細兒二「逗逗龍公園」今啟用，新北市府編列1500萬元經費，打造恐龍水紀元公園，公園內有恐龍GRC地景及造型水設施，搭配沙坑、山形攀爬網、蘇鐵落瀑與蕨類水霧。新北市副市長陳純敬表示，鶯歌鳳鳴重劃區已有多處新建案陸續完工交屋，但周邊缺乏鄰里公園、特色兒童遊戲場，逗逗龍公園啟用後不但可以帶動周邊繁榮，也將成為鶯歌新特色景點。

新北市工務局表示，鶯歌區鳳鳴重劃區細兒二公園面積548坪，原本只是一塊閒置地，但經地方人士提議後，以公民網路票選方式選出「恐龍水紀元」主題，公園中央的遊戲廣場是設計重點，將恐龍造型水設施融入遊戲場。為了避免造成水資源浪費，蘇鐵落瀑、蕨類水霧2樣水設施採手動按壓、自動定時供水，遊戲場周邊則配有彈跳床、單槓、塑木花架和獸骨地景座椅區等設施。

工務局補充，細兒二公園經鶯歌區公所及鳳鳴里辦公處命名為「逗逗龍公園」，順利在11月底完工啟用，該公園是新北市第40處特色主題公園，預計今年底新北市將完成50處共融特色遊戲場及全齡化公園。

陳純敬表示，公園、綠地的興闢一直是市府重點方向，也是都市與自然生態永續發展的重要關鍵，逗逗龍公園採全齡化設計是老少同樂的主題樂園，隨著重劃區發展、人口漸增，社區住戶多了可以休憩的地方，公園也將帶動地方人潮，成為新特色景點。

(中時 )