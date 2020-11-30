防疫邊境管制致使國際旅客斷炊，衝擊最大的台北市飯店，對此透過啟動改裝計畫蓄勢強身，台北西華飯店斥資逾6千萬元改裝高樓層100間客房、台北凱撒大飯店亦斥資近5千萬元完成271間客房裝修，盼以新風貌扭轉陳舊印象，全力搶攻聖誕跨年商機。

1990年開幕迄今將迎接30周年的台北西華飯店，於4月疫情高峰期斥資逾6千萬元，針對14～17樓的100間客房啟動改裝計畫，包括12坪的「尊榮豪華客房」、17坪的「尊榮行政客房」、18坪「尊榮豪華套房」、27坪的「尊榮行政套房」，4房型於近日開放預訂。

與改裝前相比，完成改裝的新客房全面改採50吋液晶電視、全新LED高亮度照明，採用方便收拾整理行李的藤編行李架、法式拉門區隔衣櫥，床頭板改採進口絨布鑲嵌、皮質座椅及寶格麗備品，並將書桌改成長桌，方便商務旅客辦公使用，全面提升入住體驗。

因應邊境解封時程未解，台北西華飯店全力轉攻國旅市場，先前已陸續推出「吃牛排龍蝦送住房」、「3030元入住送3000元餐飲折抵金」等期間限定住房優惠，此次配合客房改裝再推出「一泊二食啖秋蟹」及「住6000送6000」專案，進一步搶攻聖誕跨年等國旅商機。

台北凱撒大飯店則斥資近5千萬元，自3月起展開271間客房重新裝修，以基本房型的精緻客房為主，除盼以全新風貌扭轉旅客「歷史悠久」的陳舊印象，亦希望讓旅客不用另外加價，入住最基本的精緻客房即能享有全新且高CP值的住宿品質及體驗。

台北凱撒表示，精緻客房以典雅北歐風全新改裝，藉由運用溫暖光線與木質色系，搭配精心設計的條紋床裙與抱枕、挑選的高質感皮革座椅與輕奢風大理石紋桌，打造自然恬淡、可淨化沉澱的無壓生活空間，讓客房呈現出內斂的舒適品味。

隨著歲末年終將近，台北凱撒大飯店推出「歲末迎新好饗玩」的1泊2食住房專案，包括2客精緻早餐、自助晚餐及療程SPA抵用券，等值優惠等同可免費入住全新房型，聖誕節不另外加價，12月20日前預訂可加碼升等房型，積極搶攻聖誕節與跨年商機。

(時報資訊)