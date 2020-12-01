【愛傳媒黃文博專欄】有句俗語：「小處省芝麻，大處漏油」，形容人計較小錢，反傷荷包。

上週爆發勞動部勞動基金運用局國內投資組組長，要求代操券商下單拉抬特定公司股票，收賄貪污疑案，全案尚在偵辦，還不清楚假公濟私的規模有多大。

但勞動基金今年投資報酬金額從賺到賠，跟台股漲勢乖離。看來，由全體勞動人民出資、勞基局獨家操盤的勞動基金，顯然漏油嚴重！

讓我不禁想起一件勞保局在投保人身上省芝麻的往事，勞保局想方設法從投保人省下來的芝麻粒兒，積少成多搾出的油，很諷刺地，絕對還不夠在勞基局的疑似弊案中漏掉。

當時，一位好友因罹病入院開大刀，住院約8天後返家養病（醫院基於健保請領問題，即便多住院幾天比較安全，總是頃向讓病人早早離院，返家自我護理），且需頻繁回診多個門診，將近4個月無法工作。

依照勞保條例33條規定：「被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中者，自不能工作之第4日起，發給普通傷害補助費或普通疾病補助費。」

另依第35條規定：「普通傷害補助費及普通疾病補助費，均按被保險人平均月投保薪資半數發給，每半個月給付一次，以6個月為限。但傷病事故前參加保險之年資合計已滿一年者，增加給付6個月。」

嗯，從字面看來，勞保條例是有照顧投保人的良善美意，跟民間保險公司的投保理賠，原則相同，都基於保險精神，幫投保人以防萬一。

以我朋友的狀況，幾十年的勞保年資，因大病住院而無法工作，理應絕對符合請領至少3個月半數投保薪資的資格。對花費大筆醫藥費的他，這筆補助會如即時雨。

他在無法工作狀態並持續回診治療數月後，按照申請規定附上醫院與主治醫師簽署的「可以恢復工作日期」說明，旋即遞出申請書。

傻眼的事發生了，他收到勞保局寄來的傷病現金給付通知書，核付金額是2,100元！沒錯，兩千一百元！

他投保了幾十年，繳了夠多保費，生了夠大的病，斷了工作，花了大錢，巴望著這幾十年的「以防萬一」能夠稍事彌補勞保條例33條所謂「未能取得原有薪資」的損失，好歹有個幾萬元吧？

萬萬沒想到，勞保局用2,100元徹底傷了投保人的心，同時有損制定勞保條例時照顧投保人的良善美意。

經打聽，早有別的友人，也遇到相同傻眼際遇。勞保局核付的半數投保薪資金額，竟然只計算從住院第4日到出院為止的天數！

如住院10天，10減3，就只給付7天的半數投保薪資，至於傷病者無法工作的那段期間，管你是半個月或長達一年，一律不給付！

豈止傻眼，根本詫異。勞保條例33條如果真如勞保局的說法，僅給付住院第4日到出院日止，除非極極極為少數罹患特殊重症需長期住院的勞工，得以獲得金額不傻眼的補助。

對絕絕絕大多數住院數日就被醫院請回家的傷病勞工來說，33條形同具文。那麼，當初訂立條例時，何苦大作文章地弄這個33條出來？

平心揣測勞保條例33條的立法意旨，靜氣推敲其條文語意，應該是指被保險人之傷病非一般門診可以醫治而需住院，且因此不能工作，即能請領不能工作期間的給付。

這也是為什麼會規定申請表上必須附有醫院與主治醫師的簽署，說明病人可以恢復工作的日期。

如果立法意旨是僅給付住院第4日起到出院日止的金額，幹嘛多此一舉要求附上醫院與醫師「可以恢復工作日期」的簽署？

在傷害給付申請表上直接寫：「給付日期計算一律從住院第4日起，計算到出院日為止」不就得了。

或是在立法之初，把33條的「⋯自不能工作之第四日起⋯」，直接寫成「⋯自住院之第四日起⋯」即可，既清楚又明確。

從條文的「⋯自不能工作之第四日起⋯」，以及需檢附醫院與醫師「可以恢復工作日期」的簽署，應足以推敲出原立法意旨，是將傷病者住院治療設為請領的必要條件，但非充分條件。

這第一個必要條件還必須搭配「不能工作」的第二個必要條件，兩者共同構成請領的充分條件。

在二合一的充分條件並存的前提下，應可推論立法意旨所指的請領期計算天數，並非住院期間，而是無法工作期間。

試想，假設一位投保薪資30,000元的勞工，若因傷病住院15天，且因此無法工作6個月，按照我認為的良善立法意旨，勞保局需給付90,000元，以保障勞工的基本生活，並符合保險基本精神。

但若按照勞保局的意思，則只會給付這位6個月無法工作的勞工7,500元。兩者天差地遠，保險精神蕩然無存。

實在很難想像當初立法者大費周章設立第33條，明明白白地用了兩次的「不能工作」的字眼，就只不過為了提供因傷病而無法工作的勞工區區數千元補助。

為了降低勞保虧損，增加保費，可以。為了撙節各項補助支出，嚴審申請，合理。但絕對不能夠規避保險承諾，也不能夠由勞保局單方面擁有條例解釋權，更不能夠在條例文字自行說文解字，把33條所載「⋯住院診療，不能工作⋯」，解釋成給付限於住院期間。卻對同條文所「⋯不能工作⋯」的語意，刻意視而不見。

即便33條的立法意旨有爭議，既可以解釋為：「依住院期間計算」。也可以解釋為：「依無法工作期間計算」。

勞保局亦有責任呈請勞動部解釋，或找出原條例之立法意旨以為釐清，或召集專家廣徵意見，甚或移請行政院研議修法。

不積極求真補正，卻消極採行有利於降低勞保局支付的做法，真正付出代價的，還是所有投保人。勞保是一種強制性保險，跟民間保險公司的自願性保險，性質雖不同，但一樣需遵守依法依規給付的保險精神。

勞保局再怎麼承受入不敷出或瀕臨破產的壓力，希望不要柿子捏軟的，想在傷病給付節省開銷。

坦白說，收到區區數千元補助費的傻眼勞工，的確沒有能力亦無意志力跟龐大的行政機構協商周旋、尋求救濟、訴諸司法，只好忍氣吞聲，怨嘆自己為什麼要因為生病而無法工作。

跟勞動基金天文數字般的金額相比，從傷病勞工身上省下的錢，比喻為芝麻並不為過。

最令人不服氣的是，勞保局從投保人身上省的芝麻，卻在勞基局國投組的弊案上大漏油。一來一往，標準的因小失大，得不償失。

台灣勞工很善良，過於善良，只在秋鬥上街輕輕表達訴求，遇到勞資糾紛、違法解雇、惡性倒閉等窘境，弱勢到不行。

現在，連本該替勞工謀福護權的勞保局，都可以用難以令人服氣的單向條例解釋，嚴以對待傷病勞工，難道不該給全體勞工一個交待嗎？

勞基局國投組爆發的疑似弊案，再次印證了：眼裡只有芝麻粒兒的人，看不到那一桶桶正在洩漏的油水。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者提供。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)