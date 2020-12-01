買房是人生中重要的決定之一，房子挑得好能讓往後日子過得舒適，買不好就得承受噪音摧殘，生活品質下降又搬不走的窘境，理財生活YouTuber「Ms. Selena」以自身經驗分享3大買房最後悔的事，教大家避開地雷房子。

●房子位置

Ms. Selena表示，房子的位置別挑在公設樓下或公設隔壁，像是他們住在12樓，但13樓有游泳池、健身房，每到周末、好天氣時會有許多住戶來游泳，共振聲很大吵到睡不著，被迫早起，以及房子建議別買在電梯口處，若住戶多，人來人往容易被打擾。

此外Ms. Selena表示，房子樓層也是關鍵，高樓層房子較貴、較熱，導致冷氣費也變貴，且地震時很晃、有風切聲；低層樓是隱私差、灰塵多加上馬路噪音，露臺戶則要考慮轉手難的問題。

●房子內部

Ms. Selena指出，方正的房子比長方形的房子好，可省去走廊空間。若廁所外就是更衣室的話則要考慮潮濕問題，皮衣、皮件可能會發霉。

●房子以外

Ms. Selena建議，停車格別選在社區垃圾間的門口，可能會發生廚餘滴到車子，或是垃圾亂揮掃到車子，導致愛車飄惡臭。若房子蓋在高架橋或大馬路旁邊，噪音問題也要考慮進去，Ms. Selena說，房子戶數一層4到6戶是最理想的，可一起平分管理費、公共電費，公設也比較充足。

知名理財生活YouTuber分享他們的買房經驗。(翻攝自YouTube Ms. Selena)

(中時新聞網)