南市府觀旅局將於明年春節推出麗娜輪「安平-澎湖」航班。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市政府觀旅局與「麗娜輪」合作，於上月20日、22日推出「安平-澎湖」航線試營運，旋即獲得熱烈反應；因此，南市府趁勢在明年春節假期中，推出往返「安平-澎湖」航程，2月10日、12日、14日、16日每天一個航次，來回售價分別為一般艙1850元、商務艙2850元、頭等艙3850元，提供南台灣旅客往返澎湖的旅遊新選擇。

南市府觀旅局長郭貞慧指出，麗娜輪為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，提供人車運載同行的服務，能以時速70公里航行、搭載800名乘客。但由於馬公港上下踏板問題，預計將在明年4月後，開放同時可搭載350輛小客車或190輛小客車及33輛遊覽車等大型車輛。

另外，「麗娜輪」所屬的東聯航運公司也委託雄獅、東森等多家旅行社售票，其中雄獅特別推出麗娜假期遊程，於12月3日開始販售，可洽雄獅旅遊及旅天下官網查詢，或洽全台各合作經銷旅行社。另，為推廣安平澎湖航線，歡迎與東聯航運合作之各旅行社，提供售票窗口或網站連結，市府觀旅局將一併公告於台南旅遊網站供民眾參考。

(中時 )