一輛中型巴士昨天前往奧萬大賞楓途中翻覆，釀1死20輕重傷，林姓駕駛的大女兒今天說，發生這種事，非大家所願見，感到非常抱歉，「真的不是故意想這樣」，希望乘客能諒解。

一輛中型巴士昨天從高雄市到南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區，行經奧萬大聯外道路指標1.5公里處彎道失控翻覆，當時車內含司機共21人，事故造成1人死亡、20人輕重傷，中巴51歲林姓駕駛也輕傷，今天出院後到南投地檢署接受檢察官訊問，釐清事發過程。

林姓駕駛坐輪椅由3名子女及警方陪同到地檢署，由於剛出院仍未完全康復，林男等候訊問前閉著眼睛休息，顯得非常虛弱；林姓駕駛大女兒致歉說，發生這種事，不是大家想見，對於傷亡乘客，感到非常抱歉，「真的不是故意想這樣」，希望乘客們可以諒解。

林男的大女兒不願露面受訪，但向中央社記者透露說，父親成為職業駕駛約7、8年，雖然監理單位指父親有多次違規，但那多是父親年輕時騎機車違規紀錄，成為職業駕駛後，開車很正常，這次翻車應與機械因素有關，「不然誰會想載那麼多人自撞，還讓自己受傷」。

大女兒表示，父親轉述當時上山車速約10到20公里，行經一處下坡路段突然發現「煞車煞不住，踩不到煞車」，父親趕緊拉手煞車，並向乘客大喊繫緊安全帶坐好，「同時一邊找什麼地方可讓車子停住」，以避免全車墜落山谷，從發現煞車失靈到翻車，過程約10秒。

大女兒透露，父親幾乎一人帶大4女1男，目前最大的是她27歲，最小的14歲，父親1人扶養5名孩子，經濟負擔很大，雖然她現在從事服飾業有收入，但其他弟妹仍在學，這次翻車住院2天已付新台幣3萬多元醫藥費，很擔心交保金額太高，就算裁定10萬元都煩惱無力負擔。

大女兒說，父親肋骨骨折，可能需開刀，先觀察幾天，今天接受檢察官訊問後，就回高雄繼續治療；阿嬤前陣子因病過世，如今又遇到翻車事故，在她眼中，父親又更顯辛苦了。

(中央社)