高巿下水道2死 陳其邁指示調監視器釐清 12:232020/12/02 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高巿下水道2死，水利局長蔡長展、勞工局長李煥熏2日在議會受訪。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高巿下水道１日晚間發生2死工安事件，巿長陳其邁2日在議會回應，第一時間，包括勞工局、水利局都到現場，但需要再做進一步釐清，一早已調其他民間監視錄影器，釐清當時發生的現場狀況。 水利局長蔡長展、勞工局長李煥熏透露，依現場作業情況，應該是汙水管阻塞，理論上只要在路面作業，不確定2工人怎會進入下水道？已調閱影帶，了解案發經過。 (中時 ) #監視器 #下水道 #作業 #工安 #陳其邁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 組長涉弊 勞部稱主動調查移送 04:102020/12/02 政治要聞 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 07:282020/12/02 社會 上任滿100天了 陳其邁發表感言 08:442020/12/02 政治 社論／陳時中說不清楚的疫苗真相 04:102020/12/02 時論廣場 國道警官登山失聯尋獲 急救不治 04:102020/12/02 地方新聞 陳偉殷即戰力 羅德阪神都想要 04:102020/12/02 運動天地 白牌運將猝死 檢聲押民代夫3人 04:102020/12/02 社會新聞 邁就任百日 綠給85分藍評43分 04:102020/12/02 地方新聞 結婚淘金術4／一沾上都會被扒層皮 前妻不給錢軟爛男就SM折磨 07:282020/12/02 社會 六合夜市辦桌出包 處長被拔官 鄭照新「有意見」 09:402020/12/02 政治 社會熱門新聞 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 高雄下水道沼氣害2命 工人妻搥胸崩潰癱倒急診室 - 社會 男抱怨3酒女「強制坐檯」遭痛毆重傷 目擊者逆轉風向 - 社會 「憨慢」用電腦 調查官請假出國違反國家機密保護法不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。