高巿下水道１日晚間發生2死工安事件，巿長陳其邁2日在議會回應，第一時間，包括勞工局、水利局都到現場，但需要再做進一步釐清，一早已調其他民間監視錄影器，釐清當時發生的現場狀況。

水利局長蔡長展、勞工局長李煥熏透露，依現場作業情況，應該是汙水管阻塞，理論上只要在路面作業，不確定2工人怎會進入下水道？已調閱影帶，了解案發經過。

(中時 )