政府宣布明年將開放萊豬進口，國民黨立委蔣萬安昨（1）日在立法院質詢時，拿出農委會公文，痛批709億產值的養豬產業，卻只有4張紙的報告，甚至其中3頁都在講無關的事情。

蔣萬安關心台灣豬農產業，但看到農委會的相關報告卻只有4頁，大動肝火，且對於國產豬和進口豬量變化趨勢、飼養戶數和頭數大幅下滑、美豬內臟獨佔進口市場、進口豬與國產豬價格持續拉鋸都沒提到，也舉例日本評估報告內容分析相當詳細，但農委會卻隻字未提。

對此，農委會主委陳吉仲坦言此份公文是他批示的，並提及2005年日本開放萊豬，美國進口到日本的豬肉反而減少，自認相關措施比日本更好，除差額關稅外，其他像是產品差異化作業、產銷履歷制度都有做到，還做更多，且日本的豬肉不能出口，政府也準備130億基金，協助豬產業永續發展。

據《ETtoday新聞雲》取得農委會提供給蔣萬安的報告，針對蔣萬安質疑進口萊豬，對台灣豬產業的衝擊，包括養豬戶數、豬價等風險評估，報告中僅有344字，且只提到「開放萊豬預期對國內養豬產業影響相對有限」等內容。另也寫說，開放萊豬後，「由各進口國彼此競爭我國冷凍豬肉市場」。

(中時新聞網)