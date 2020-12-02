今天立法院外交及國防委員會上，在野黨立委質疑國防部捐助成立的國防安全研究院缺乏貢獻，大砍其預算2500萬元。中華戰略學會研究員張競也直言該院存有三大弊端，包括常發表與國防政策相左的報告、給薪制度難以網羅真正專業人才以及過於重北輕南。

張競表示，該院作為一個百分百由國家預算支持成立的智庫，無法獲得超然地位，理應為國防部喉舌，但實際上該院裡面很多是政治人物，公布的報告多次與國防政策相左，造成國防施政諸多困擾，在國防安全專業圈中備受爭議，是大家共知的事實。

其次張競指出，依照該院的人事法規限制，導致國安全情報人員、外交大使、退休軍職人員若前往任職，薪資上限只跟大廈管理員差不多，甚至原本領的退休俸還受影響，導致多數人才被拒之於門外，則該院表現如何可以預期。

最後張競質疑，該院地點在台北，在中南部沒有分院，也沒有離開台北辦過活動，導致許多住中南部的人才未能替其任職，根本只是在台北養人，其發布的報告也多半價值不高。

(中時 )