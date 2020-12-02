近年來台灣新創團隊蓬勃發展，卻因為缺乏大企業所擁有的財務、通路、與客戶資源，容易夭折。另一方面，大企業高舉轉型大旗，卻難以吸納文化迴異的新創團隊。台灣需要強化「垂直加速器」機制，作為大型企業、新創團隊、國內外創投的介面，來突破眼前困境，引導台灣新創產業更上一層樓。

鑑於新科技的驅動與全球地緣政治的丕變，產業發展正處於創新與轉型的拐點，台灣必須有效結合「新創團隊的創新動能」、「大企業的資源與轉型需求」，以及「以建構生態圈為定位的新型態創投」的優勢，運用「垂直加速」、「轉型賦能顧問」、「生態圈創投」的串聯，加上與國內外資本市場的對接，當可有效活絡台灣新創的動能，同時加速企業的轉型成長。

為促成此一跨界整合的模式誕生，一群過去長年協助臺大與清大新創加速器／車庫與創投界的校友，共同發起成立一個多方合作的創新轉型與投資的平台「新銳創新聯盟」，希望結合頂尖大學加速器、積極轉型的大型企業、以及專業跨國創投基金，打造垂直加速器平台的生態圈創投模式。

新銳資本與艾新銳創顧共同發起，集結「台大創創中心」、「清大創業車庫」、「成大新創加速中心」等加速器新創中心，與「聯合報系、全家、友達、康寧、玉山銀行、閎康科技」等頂尖企業進行合作，資金端有「新銳資本與矽谷著名創投 Translink Capital」加入，並與「500 Startups、Techstars」進行國際鏈結，剛成立的「二把手學校」也投入解決人才短缺的問題。從創新、企業、資金、人才及國際鏈結著手共組「新銳創新聯盟」，從創新轉型、生態圈投資的觀點切入，加速提升台灣新創產業。

(工商 )