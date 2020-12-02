桃園市八德區三元宮日前頒發41萬2800元獎學金給鄰近15學校，希望彰顯三官大帝庇佑鄉里、鼓勵清寒學子。三元宮主任委員、市議員呂林小鳳指出，希望獎學金能幫助弱勢學子，也能提升學業和品格教育，未來更能回饋鄉里。

呂林小鳳說，三元宮多年來幫助學子，日前的獎學金頒發中，每人有1200元獎學金，共有344位獲獎、發出41萬2800元。包含八德、大成、福豐國中和永豐中學，以及八德、瑞豐、廣興、大成、大勇、大忠、僑愛、茄苳、霄裡、大安、建國國小。

桃園市八德區三元宮日前頒發41萬2800元獎學金給鄰近15學校，希望彰顯三官大帝庇佑鄉里、鼓勵清寒學子。（呂林小鳳提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市八德區三元宮日前頒發41萬2800元獎學金給鄰近15學校，希望彰顯三官大帝庇佑鄉里、鼓勵清寒學子。（呂林小鳳提供／賴佑維桃園傳真）

呂林小鳳表示，希望鼓勵學子向學，也能幫忙弱勢學生提高學業及品格教育，未來這些學生有能力後，也能回饋鄉里。而三元宮是八德最古老的宮廟，也是重要信仰中心，乾隆38年興建，1925年時曾重建。為了彰顯媽祖庇佑及照顧八德善信的功績，因此希望幫助地方，讓孩子們能開心成長，也減輕家中負擔。

(中時 )