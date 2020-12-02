桃園市八德區三元宮日前頒發41萬2800元獎學金給鄰近15學校，希望彰顯三官大帝庇佑鄉里、鼓勵清寒學子。三元宮主任委員、市議員呂林小鳳指出，希望獎學金能幫助弱勢學子，也能提升學業和品格教育，未來更能回饋鄉里。
呂林小鳳說，三元宮多年來幫助學子，日前的獎學金頒發中，每人有1200元獎學金，共有344位獲獎、發出41萬2800元。包含八德、大成、福豐國中和永豐中學，以及八德、瑞豐、廣興、大成、大勇、大忠、僑愛、茄苳、霄裡、大安、建國國小。
呂林小鳳表示，希望鼓勵學子向學，也能幫忙弱勢學生提高學業及品格教育，未來這些學生有能力後，也能回饋鄉里。而三元宮是八德最古老的宮廟，也是重要信仰中心，乾隆38年興建，1925年時曾重建。為了彰顯媽祖庇佑及照顧八德善信的功績，因此希望幫助地方，讓孩子們能開心成長，也減輕家中負擔。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。