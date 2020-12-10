艋舺青山宮年度遶境盛事日前落幕，但也引發不少民怨，要怎麼改善成為未來重點。對此，時代力量立委邱顯智認為，從地方政府、廟方、參與者都應調整，且要找回社區居民投入遶境活動，否則都靠外包人力，無法獲得在地民眾支持，恐造成三輸局面。

台灣廟宇文化流傳已久，傳統宮廟文化與居民之間的衝突時有所聞，並非艋舺地區的單一現象，邱顯智在《ETtoday新聞雲》投書指出，現今社會型態改變，參加公廟活動的人相對較少，繞境活動也和社區居民的日常成為平行線，互相嫌惡。

隨著台灣宮廟數量不斷增加，邱顯智表示，職業化的外包陣頭也逐漸興起，相關人力需求上升，而為營造熱鬧場面，「紅壇」變成了各爐主、頭家、角頭勢力展示財力的地方，在艋舺，也催生了紅壇的拚場。

青山宮165周年，今年因大量紅壇設立，導致遶境活動時間拉長。（黃瀞儀攝）

邱顯智直言，所謂艋舺文化，就是黑灰色經濟的地方勢力，包括凡開發公司、租賃錢莊、殯葬業者等，有些是合法生意，但也有游走法律邊緣。以此次青山宮165周年來看，綿延的紅毯、電子花車、徹夜煙火鞭炮，花費百萬、甚至上千萬的都有，但主人家面子掙到了，卻引來嚴厲批判，「想要參與慶典的居民，早已被紅壇比拚給排除，想要好好歇息的市民，卻只能忍受通宵的轟炸」，而這樣的結果，可以說是個三輸的局面。

邱顯智建議，地方政府應嚴格管制施放鞭炮時間，廟方對於參加遶境的陣頭，要有篩選機制，而廟方與參與者也應調整心態，把社區居民找回傳統遶境活動，而非仰賴大量外包人力，否則充足了場面，同時也失去在地居民的支持。

(中時新聞網)