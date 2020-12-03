【愛傳媒黃珊珊專欄】2020是個充滿挑戰的一年，Covid-19疫情改變了全世界，更多的悲歡離合，更多的無奈與不捨。

台北市在這一年也有很多政策是仰靠市民的支持與配合才能順利推動；在這一年台北市也創造很多令人驕傲的時刻，我由衷感激許多默默努力的人們，感謝你們讓台北變得更好。

第一份感謝，我想送給台北的「全國身心障礙運動員」。今年的「109年全國身心障礙國民運動會」，台北市派出255名好手，總計拿下「201金、120銀、60銅」的成績名列全國第一，完成8連霸！真的很感謝你們讓台北感到驕傲。

還記得我在授旗典禮上祝福體育好手們：「將平時的訓練發揮到極致，我們一定會拿第一名。」並且把市旗交給總領隊李再立局長手中。

運動員們也不負眾望的把勝利與榮耀帶回來，看到他們這種永不放棄的精神，會帶給台北這座城市很大的鼓舞。

「如果他們都還沒放棄，你怎麼能夠輕言放棄」是這些運動員教會我們的事，感謝這些運動員用最認真進取的精神告訴所有人，「成功的技巧，就是不讓任何阻礙成為不執著的理由，只要心懷熱情，仍然有機會為自己驕傲！」

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)