跨年夜行程規畫了沒？義大世界『紫耀義大 享樂拾光』2021跨年晚會，12/31（四）跨年夜將施放10分10秒的『十全十美璀璨煙火秀』，帶您感受大型煙火的魅力，除了有『12吋的尺玉煙火』震撼再現，還有首創『樓宇極速跳躍煙火』，及今年特別打造的『高空動態煙花』，與民眾一同迎接最繽紛絢麗的新年時刻。

此外，為了歡慶義大世界開幕十周年，睽違五年，跨年晚會今年強勢回歸，晚間八點開始，民眾可在義大世界大草坪參加眾星雲集演唱會、跨年時刻再欣賞義守大學上空施放的璀璨煙火秀，享受最棒的視聽覺饗宴，High翻義大跨年夜。

義大世界跨年煙火秀至今已施放11年，一直都是全台指標性的跨年活動，今年適逢義大世界開幕十周年，特別於義大世界大草坪舉辦跨年晚會，2020/12/31（四）20:00演唱會率先登場，由曾國城、徐凱希聯手主持，茄子蛋、蕭煌奇、楊乃文、楊丞琳、Bii畢書盡等超強卡司輪番上陣，2021/1/1凌晨0點，跨年重頭戲將施放10分10秒的『十全十美璀璨煙火秀』，迎接新年時光，煙火共有「愛的力量、歡樂拾光、築夢踏實、美麗人生、閃耀義大世界」五大主題，開場先以首創『樓宇極速跳躍煙火』帶來視覺震撼，接著各式『高空動態煙花』絢麗登場，透過花火設計師的巧思，讓煙火開展於夜空時，色彩閃動多變，宛如萬紫千紅、百花爭艷的盛開畫面，媲美絢麗的霓虹燈，煙花效果顯得更活潑，也更美麗動人。

義大世界跨年煙火彈完全皆為台灣廠商研發製造，特別為這次跨年設計獨家煙火花色，像是去年施放大受好評的『12吋尺玉煙火』，今年將再次震撼登場，將以嶄新花色綻放夜空，呈現更華麗、更驚豔的全新感官視覺饕宴。此外，今年煙火還會大玩夜空彩蛋，以特效煙火搭配燈光呈現摩天輪、山峰等各式圖樣，帶給民眾視覺驚喜，樂迎新年。

想要完美欣賞跨年煙火嗎？除了在晚會現場的大草坪區觀賞之外，義大皇家酒店推出星光宵夜，在酒店國際宴會廳，享用五星級主廚特別準備的多樣異國頂級料理，成人NT$1,280+10％，7～12歲NT$640+10％，有超大螢幕觀賞跨年晚會現場連線，還能在絕佳視野欣賞跨年煙火；義大天悅飯店亦在9樓空中花園推出星光BBQ專案，從19:30就開始的美食饗宴，大啖肋眼牛、蜜汁煎豬排等，成人NT$3,500+10％、7歲～12歲NT$2,500+10％，要您美食、音樂、煙火一次滿足。此外，義大遊樂世界也推出『跨年煙火空中VIP觀賞區』，搭乘2020最後一班摩天輪前往距離海拔215公尺的高空，享受煙火絢爛、絕美感動，專案價799元／人，用最獨特的高空觀賞視野，一起HIGH迎2021年。

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