高雄鳳山陸軍軍官學校上午發生一起墜樓工安意外。一名26歲劉姓工人上午在陸軍官校進行大樓屋頂太陽能板修繕工程時，突然從3樓墜地送醫，經緊急送往大東醫院急救後下午不治，警方及勞工局正在調查原因。

據了解，陸軍官校三樓樓頂太陽能近日正在進行修繕工程，上午該名劉姓工人在施工時，突然從頂樓墜落地面當場昏迷，校方醫護人員緊急將他送鳳山大東醫院急救，據了解該名工人傷勢嚴重，經急救仍需告不治。高雄市政府勞工局以及警方已派勞檢處人員調查意外發生原因。

(中時新聞網)