川普政府的美國國家情報總監約翰·拉特克利夫美東時間3日刊登署名文章，聲稱「中國是當今對美國的最大威脅，也是二戰以來對全世界民主和自由的最大威脅」。今天（4日）大陸外交部例行記者會上，發言人華春瑩回應外媒記者提問時表示，在地緣政治上對美國構成最大威脅的不是別人，恰恰是美國自己。

華春瑩表示，現在美國國內疫情非常的嚴重，其實很多中國人跟我一樣，我們都在密切關注，而且也非常的同情美國人民現在的處境。但是我們不理解的是，美國國內的一些政客為什麼對此卻不以為然，反而依然在世界範圍里尋找和製造敵手，這讓我又想起了堂吉訶德 。

「你剛才提到美國國家情報總監發文章來攻擊中國是頭號國家安全威脅，我想這篇所謂的文章只是起了一個聳人聽聞的標題，但全篇沒有拿出任何的真憑實據，只是繼續重復著他的謊言和謠言，對中國竭盡污蔑和抹黑之能事，大肆渲染中國威脅。」華春瑩說，這可謂是美國政府有關部門一段時間以來炮製的又一篇謊言的大雜燴。

華春瑩表示，中華人民共和國成立70多年來，從積貧積弱的國家發展成為世界第二大經濟體，靠的是和平發展，而不是殖民擴張和侵略。70多年來，中國大陸8.5億貧困人口已經成功的脫貧，對全球減貧貢獻率超過了70％，中國大陸也一直為世界經濟的發展發揮了重要的推動作用。

華春瑩舉最新的經合組織報告為例，「2021年，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率將超過1／3。自1990年以來，中國的軍隊累計參與了聯合國維和行動26項，派出了維和人員4萬余人次，是安理會五強當中派出維和部隊最多的國家，而且中國的維和部隊所到之處都得到了當地的積極的肯定和贊揚，為當地的和平和穩定注入了正能量，做出了正面的積極的貢獻。」

華春瑩說，「中國從來沒有主動挑起過一場戰爭，也從來沒有侵犯過別國的一寸領土，事實已經一再的證明，中國始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者和國際秩序的維護者。」

華春瑩指出，美國一直指責中國是頭號的安全威脅，「但我們看一下美國，大家都知道近年來美國在大搞單邊主義，毀約退群，破壞多邊主義和國際合作，重拾冷戰思維，鼓吹大國競爭，大肆的升級核武庫，加劇全球的戰略失衡。」

「誰是世界和平的維護者？誰是國際秩序的破壞者？國際社會一目瞭然，包括美國的盟友也是非常的清楚的，美國國內對此也有很多的反思。」華春瑩稱，美國建國後近250年的歷史中，僅有16年沒有打過仗，堪稱是世界史上最好戰的國家。在聯合國100多個成員國當中，只有3個沒有與美國發生過戰爭或者受到過美國的干預。

華春瑩表示，有權威的國際民調顯示，有45％的受訪者認為，美國是這個世界上的重大威脅，包括在德國、日本和韓國在內的10個國家的民調顯示，大約有一半或者更多的受訪者認為美國對他們的國家構成重大威脅。

華春瑩反譏，「近期有一些美國的媒體和美國的專家學者更是公開的表示，在地緣政治上對美國構成最大威脅的不是別人，恰恰是美國自己。」

華春瑩指出，「我們希望美方的一些政客能夠尊重事實，停止製假、販假，停止炮製和散布政治病毒和政治謊言，停止損害中美關係和中美的互信與合作，否則只會進一步損害美國的信譽和美國的國家形象。」

「至於你提到的，中國是不是危害了全球的自由和民主，我很好奇他說的民主和自由指的是什麼？」華春瑩意有所指地說，「最近發生的一個例子，已經讓美國和它的幾個5個手指頭可以數得過來的盟友在民主人權價值觀上的真實想法和性質暴露無遺了。」

華春瑩表示，「如果他說中國損害了他的自由，那麼中國損害的就是美國為所欲為，肆無忌憚干涉他國內政，損害別國主權安全和發展利益的自由。這一點我相信會有越來越多的國家會站在歷史正確的一邊，站在公平正義的一邊。」

(中時 )