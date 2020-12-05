今年以惜食國際村為主題，邀請民眾自帶蔬果製作義式蔬菜湯和比薩。（許哲瑗攝）

孩童利用格外品蔬果，製作義大利披薩。（許哲瑗攝）

侯友宜在廚師指導下，利用格外品蔬果，製作義大利披薩。（許哲瑗攝）

新北市農業局推動惜食理念，5日、6日舉辦「耶誕惜食分享節」，以惜食國際村為主題，邀請民眾自帶蔬果製作義式蔬菜湯和比薩；市長侯友宜共襄盛舉表示，新北5年來共媒合592公噸格外品作為社福單位及餐廳使用，拯救2500公噸的食物被丟入廚餘桶，「感謝各界幫忙，期許台灣能成為一座惜食島嶼」。

活動今起一連2天板橋車站站前廣場登場，除了邀請惜食分享餐廳、農友及餐飲科學校擺攤外，還邀請客家、原住民、新住民等不同族群帶來各國料理及表演，侯友宜穿戴圍裙和手套化身總譜師，和新住民製作越南道地春捲，並分送惜食濃湯給民眾享用。

侯友宜說，根據統計，全國每年廚餘回收量逾55萬公噸，新北市2016年成立「新北惜食分享網」，除了宣導廚餘減量、媒合剩餘食材及格外品，也邀請日本、新加坡等辦理國際論壇，分享惜食經驗。5年來成功減少1977公噸廚餘，媒合592公噸格外品入料，拯救2500公噸的食物被丟入廚餘桶。

「很高興今年又有10家餐廳加入惜食平台！」侯友宜說，農業局也推動惜食分享餐廳計畫，目前合作59家惜食分享餐廳，且遍及新北市、台北市、基隆市、新竹市、宜蘭縣及高雄市等6縣市，今年活動以「惜食國際村」為主題，邀請各族群朋友響應，除了要顛覆大眾對格外品的刻板印象，也希望透過料理認識彼此。

農業局補充，耶誕惜食分享節已邁入第6屆，6日下午將有異國料理DIY體驗，開放民眾票選喜歡異國料理，參與活動民眾有機會獲得限量泰國錫水杯、越南咖啡壺等好禮。

(中時 )