台灣現存最老的百貨「林百貨」5日迎接89歲生日，並舉辦摩登大遊行，邀請民眾以復古元素扮裝上街。其中，來自後壁區、平均年齡70歲以上的「時尚阿嬤團」，秀出復古時尚穿搭，成為全場焦點。（李宜杰攝）

林百貨慶祝89歲生日，並舉辦摩登大遊行熱鬧踩街。（李宜杰攝）

林百貨慶祝89歲生日，並舉辦摩登大遊行熱鬧踩街。（李宜杰攝）

台灣現存最老的百貨「林百貨」在2014年重新開幕後，定位為文創百貨，為古蹟活化再利用注入新能量。然而，今年受疫情影響，國際客銳減，因此林百貨今年首度改裝樓層，並於5日迎接89歲生日，號召逾500人扮裝上街，以「小時候大時代」為主題，重現往日生活文化、台灣玩具王國的輝煌年代。

今年林百貨89歲生日以「小時候大時代」為主題，遊行隊伍須以漫畫、童玩工藝、傳統表演藝術及老物件為元素扮裝，重現昔日生活點滴。今日共有24個團體、近500人變裝走上街頭，自下午3時從河樂廣場出發，一路踩街至林百貨門口，熱鬧非凡。其中，有民眾搞笑裝扮「豐年果糖」、「科學麵」、「曼秀雷敦」等商標，不僅讓人會心一笑，更喚起屬於台灣人的記憶。

此外，今日遊行還有一群來自後壁區的「時尚阿嬤團」，每個人悉心換上復古新裝走秀，青春不老的魅力成為全場焦點。另外，也有重機愛好者將多台古董重機騎上街，一字排開在林百貨門口合影，由於眾人換上復古衣著，帥氣逼人，讓人彷彿回到20世紀。

林百貨過去深受海內外觀光客喜愛，也是台南著名的地標之一。然而，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，國際客減少約15％，因此林百貨預計將陸續改裝樓層，同時與台灣玩具博物館策畫「開箱時代的童年回憶」微型主題展，瞄準台灣遊客。

今年89歲的林百貨，有著摩登的「流籠」（電梯），也是全台唯一設有神社的百貨公司，過去繁榮一時曾有「台南銀座」美名。日據時期，3大百貨公司分別為台北菊元百貨、台南林百貨、高雄吉井百貨，其中僅林百貨走過拆除危機，在眾人的努力下保存重生，成為老百貨活化再利用的成功案例之一。

(中時 )