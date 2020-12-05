台南白河區廟會遶境活動5日上午發生意外，因小貨車起火燃燒，導致後座9歲少女因逃生不及慘遭燒死。南市府調查，此案為高雄市彌陀區三千宮5日上午到白河區湄洲宮參加遶境活動，並呼籲其他縣市友宮陣頭來到南市進香，務必遵守規定。

南市府民政局表示，高雄市彌陀區三千宮原訂農曆6月，要到馬沙溝海灘完成3年一科香的第3次請火儀式，但因疫情而延至昨日晚上進行。團體約於昨晚11時，到達將軍漁港南波堤處進行請火儀式，直到今天上午約6時參拜李聖宮後，整隊前往白河區的交陪境，參加活動成員約1600人、神轎19頂、馬匹隊伍共15隻、及數10隊陣頭。

白河區公所表示，為推動轄區寺廟優質化工作，在接獲湄洲宮申請該宮遶境活動時，早於11月18日召開寺廟優質化宣導會議，會中由民政、環保、警察、消防及區公所等單位，向參與宮廟宣導遶境相關規定，要求遵守減少鞭炮燃放，並在本月5日成立巡查小組監控活動，卻仍發生憾事。

民政局表示，台南市近來廟會活動，主辦寺廟都積極配合推動優質廟會政策，減少燃放鞭炮及降低噪音，但常因少數外縣市參香的宮廟及私人神壇，未能遵守優質廟會政策造成違規事件，對台南市民生活環境造成嚴重影響。民政局呼籲，其他縣市友宮陣頭到台南市進香要遵守規定，共同提升市府優質廟會政策，並請各區公所加強宣導，避免意外再發生。

(中時 )