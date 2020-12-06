12月5日為世界志工日，全世界有千萬名志工不辭辛勞的無私奉獻、付出，對此，慈濟呈上最誠摯的感謝，感恩全世界努力的志工們，那些無私的付出，為世界點燃最明亮的燈火，慈濟強調，每一個志工，為人間社會付出的身影，是慈濟基金會執行長顏博文心中最動容的一幕。

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顏博文指出，全球正籠罩著疫情危機之中，慈濟沒有缺席，帶著全球會員的愛心，動員全球各地慈濟人，送出防疫物資總數超過2392萬件，至今已援助86個國家地區；從與印度天主教仁愛傳教會、靈醫會協力合作發放、至土耳其敘利亞難民救助，跨越宗教合作共善，造福社會。

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慈濟指出，從臺灣發祥，更關注臺灣慈善發展與落實，今年（2020年）1至7月間長期濟助 64,743戶次、居家關懷 86,593戶次、急難補助 8,535件、居住環境改善 319件、助學補助 3,206件；以2018-2019年而言，慈濟志工投入社會服務逾3,600萬人次、服務逾5,100萬人次，以政府所規定的最低基本工資計算，所產生的經濟價值貢獻逾新臺幣236億元

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慈濟特地在這溫暖的日子中，以誠摯的祝福感恩每一位志工，並祝福每一位國際志工日，身體健康快樂，並且雖然一路走來很不容易，但希望因為菩薩道上與之共伴，可以讓愛生生不息，讓大愛遍灑人間。

(中時 )