【現場直播】暴增22名境外移入疫情個案，疫情指揮官陳時中親上火線說明｜2020.12.06

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布「案688印尼移工接觸者專案」採檢情形，47名同宿舍接觸者中，46人檢驗陰性、1人檢驗陽性，為昨(5)日晚間公布之案695。

指揮中心指出，案695為20多歲印尼籍女性移工，今(2020)年11月14日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後入住集中檢疫所，檢疫期間均無不適症狀，檢疫期滿前採檢結果為陰性，後由仲介安排至宿舍自主健康管理，12月4日因「案688印尼移工接觸者專案」入住集中檢疫所並進行採檢，於昨日確診。

指揮中心表示，案695為案688同宿舍接觸者， 2人均於11月29日於三民路宿舍進行自主健康管理；11月30日案695入住春日路宿舍，並於12月4日召回集中檢疫所。案695密切接觸者共2人，均為案688接觸者，其中1人已於12月4日入集中檢疫所，採檢結果為陰性；另1人為原失聯之越南籍移工，已於今日尋獲，採檢結果為陰性。其餘接觸者將持續調查釐清。

(中時新聞網)