台中市長盧秀燕強調，捷運是否通車，安全至上。（資料照、盧金足台中傳真）

台中捷運綠線列車連結器軸心連續斷裂，試營運喊停，議員要求台北市長柯文哲率北捷來台中市議會報告，釐清問題，柯文哲6日來台中市出席活動時表示，他下午即會親赴中捷位在北屯區的機廠了解況故障原因， 對於台中市議員要求台北市府到市議會做報告，是否同意？柯文哲的表示，「我同意，會由台北捷運工程局局長到台中市議會說明」。這將是首度有北捷局長在中市議會不只列席，而是報告先例。

柯文哲表示，台中捷運是台北捷運工程局負責的，「所以我們還是一定要負責到底！」下午他即會親赴台中捷運機廠區，了解原因和修復進度，對故障原因做確認，了解到底這個事情要怎麼處理，因為故障原因還沒有確定，也不能重新營運。

柯文哲說，今天來台中市沒有特別去找市長盧秀燕，就是他們內部先決定要怎麼處理，找解決方法確認，「以後我們會再跟台中市政府聯絡」，這次先把最後狀況再做處理。

對於台中市議員要求台中市府到市議會做報告，是否同意？柯文哲「阿沙利」的表示，「我同意，應該會由台北捷運工程局局長到台中市議會說明」。

柯文哲強調，現在最重要是要把問題解決掉，因為中捷很多物料都是向日本川崎重工採購，所以技術問題還是要跟日本川崎重工來解決。

中捷故障原因未明，市議員促開臨時會，也要求柯文哲率北捷來台中市議會報告，釐清問題？議長張清照說，將擇期舉行臨時會，請市府至議會專案報告中捷修復與通車進度。

市議員江肇國指出，通車之前所有的安全性問題都須完整解決，才有辦法讓大家放心搭乘，市議會站在監督立場，要求北捷、中捷及日方相關單位來市議會備詢、說明。

「到底是材質或者是設計、維護管理的問題等都提不出原因，只看到事態不斷擴大」，江肇國說，市民對捷運的信心大受打擊，在通車之前解決所有安全性問題，讓市民參與監督，中捷營運市府說停止就停止，說通車就通車，市民不會接受這樣的說法。

市府強調，已通知北捷局有關台中市議會的考量與要求，期待北捷局與川崎重工等廠商能盡速釐清問題，讓市民安心。

台北市長柯文哲今日來台中出席台中總服務處開幕。（盧金足攝）

(中時 )