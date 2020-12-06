美媒華盛頓郵報日前針對249名共和黨籍美國國會議員進行一項調查，發現有27人認同拜登勝選，對此，美國總統川普氣炸了，要求公布這些人的名單。前立委林濁水表示，27人認同拜登是小事，但這249人中只有2人認為川普勝選，這才是天大的事。

華盛頓郵報日前透過電話和電子郵件等方式，詢問美國參眾兩院共249名共和黨籍國會議員哪位候選人贏得美國總統大選，結果顯示，有27人認為是拜登，有兩人則表示是川普，而另外220人則沒有明確表態認為誰勝選。

對此，川普在推特上發文表示，他很驚訝竟然有這麼多人認為拜登勝選，並聲稱他的戰鬥才剛開始，同時，川普還想獲得這些「灰犀牛」的名單，並嗆聲華盛頓郵報是假新聞。

對此，林濁水今(6日)在臉書上表示，川普氣炸了，要求華郵把認同拜登勝選的27位共和黨國會議員名單交出來。並指出，其實27認同拜登嬴還是小事，居然共和黨兩院議員249中認為川普勝的只有兩位，那才是天大地大到不可救藥的事。

網友們也留言回應，「投給川普的7400萬可能絕大多數都認為拜登贏啊！支持川普當總統跟不認輸是兩回事吧」、「我川威武，王炸」、「美國憲法必將修改。否則，再碰到一個川普之類的神經病當總統，全人類都將受害」。

川普氣炸了，要求華郵把認同拜登勝選的27位共和黨國會議員名單交出來。 其實27認同拜登嬴還是小事，居然共和黨兩院議員249中認為川普勝的只有兩位，那才是天大地大到不可救藥的事。 由林濁水發佈於 2020年12月5日 星期六

(中時新聞網)