大陸在世界各地的孔子學院紛紛關閉， 美國盼台灣成學習中文重鎮。教育部今對此表示，已編列相關經費補助各大學華語中心提升軟硬體品質及獎學金等，並將透過多元管道加強宣傳推動，以吸引歐美菁英人士來台研習華語。

台灣和美國在2日舉辦「台美教育倡議」對話，並簽署《台美國際教育合作瞭解備忘錄》。會中，美國代表說，鼓勵美國外交和國安人員學習中文和其他重要語言，當國際觀光和留學恢復正常後，美國政府希望能有更多美國人在中國以外的地方學習中文，比如台灣。

教育部今天表示，推動華語文教育一向基於我國優良傳統文化，對外推廣正體字，透過「華語文獎學金」、「補助來台研習華語之教師團及學生團」、「選送華語教學人員赴外任教」等方式，鼓勵外國人來台學習華語。

教育部表示，明年推動華語文教育將有新做法，如建立台灣成為「華語文師培基地」。疫情期間盤整海內外市場對華語教學人員的需求，建立國際華師標準及優質華語教學人才庫；另規畫運用虛實整合之模組化培訓課程，完善華語教學人員「育、選、訓、用、流」機制，待疫情和緩後，穩健推動台灣成為國際華語教師的師資培育基地。

此外，將發展華語文數位學習。教育部說，考量國際間運用數位工具學習已成為不可避免之趨勢，未來將運用我國資訊科技優勢，結合華語界專業，統一開發數位華語平臺，並補助具備華語文教學量能之優質大學研發多元華語線上課程，透過網路快速傳播的功能，打破時空限制，導引華語學習熱潮。

教育部說，雖目前疫情影響外國學生來臺研習華語，惟全球各地外籍人士仍有學習華語需求，其中歐美地區學生尤為加強推動之重點，將編列相關經費補助各大學華語中心提升軟硬體品質及獎學金等，吸引歐美人士來台學習華語。

(中時 )