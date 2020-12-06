攝影愛好者王嘉政6日在網上貼出一張新竹市街景美照，只見兩側林立的招牌夾著畫面中連綿翠巒，而底下正好有一列普悠瑪號經過，讓網友們驚呼「原來新竹街景這麼美」。新竹氣象站也表示當日正巧能見度高、中高雲層多，才會露出山頭。

拍下瞬間美照的王嘉政表示，那片景色他已經觀察很久了，6日早上難得看到那麼清朗街景，山景十分清楚，正好手邊有相機，就趁著過馬路的時機，迅速捕捉下來。畫面中可看到壯觀的翠巒層層疊疊，十分有意境，此外，畫面下方剛巧有列普悠瑪經過，王嘉政解釋，由於是長焦拍攝，能拍到火車不容易，十分幸運。

喜歡拍攝風景照的王嘉政是外地人，平常在新竹工作，提及為何拍下這幅美照，他表示很常經過該處，留意到景色特別美，趁著天氣清朗拍下。王嘉政認為很多美景都隱藏在身旁，但大多數人因平常忙碌而未曾注意，需等待被挖角，自己抱持這個心態，單純將美景美照分享。

王嘉政認為秋冬的霧霾較重，夏天光線又太強，拍攝當下的天空特別清，他也是觀察等待了一段了時間才捕捉到這千載難逢的剎那。新竹氣象站則指出，當天風大吹走空氣中的灰塵，主要還是能見度高、中高雲層較多讓山頭露出，該種情況很常見，並沒有特別之處。

(中時 )