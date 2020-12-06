獨立單位國際網球廉政機構（Tennis Integrity Unit，簡稱TIU）指出，烏克蘭網球選手帕普拉夫斯基（ Stanislav Poplavskyy）因為涉及打假球，將遭到終生禁賽。

TIU指出，帕普拉夫斯基在2015到2019年涉及多場假球，其中包括向有賭博行為的第三方團體，提供即時比賽資訊，而這樣的行為是被禁止的。

帕普拉夫斯基在ATP生涯最高排名440，也從未打進過任何ATP決賽或贏得冠軍，TIU表示，帕普拉夫斯基也同樣被指接受要他打假球的請託，他承認所有指控，被罰款1萬美元（約28.5萬台幣）。

職業網球最近陸續公布有涉及打假球的選手，上周西班牙網球選手羅培茲（Enrique Lopez Perez）也被宣布遭禁賽8年，ESPN補充，目前沒有世界排名的英國選手甘迺迪（George Kennedy）因為承認和兩場假球有關，遭到7個月禁賽，他被查到用自己的名字開了博奕帳號。

(中時 )