日前國民黨立委陳以信質疑，民進黨政府開放萊豬進口，到底換到什麼？行政院長蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」，國民黨台北市議員游淑慧則反嗆，民進黨是用送的。而陳以信整理了最近的唇槍舌戰之後表示，「原萊上次用換的，難怪這次用送的，輸到脫褲」。

藍委陳以信認為，民進黨政府開放萊豬做法是未戰先降，上次馬政府開放萊牛，至少換回美國免簽證與貿易暨投資架構協定（TIFA）復談，蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」，游淑慧5日時則在臉書上嗆聲，「國民黨用換的，民進黨用送的。誰是笨蛋？誰才賣台？」

對此，陳以信今(6日)也在臉書上表示，最近吵架得一奇聯，上聯：「原來上次用換的」；下聯：「難怪這次用送的」；橫批：「輸到脫褲」，陳以信的這篇貼文，似乎意有所指。

網友們也留言回應，「何止是脫褲子，美國還嫌你小隻呢」、「橫批，投懷送抱」「這個橫批比較長...賣妻鬻子售屋賣爹娘」、「輸得真慘」、「律師治國耍嘴皮！難道事事不關己？冷嘲熱諷看好戲？人民何必養狗官？」。

最近吵架得一奇聯 上聯：「原來上次用換的」 下聯：「難怪這次用送的」 橫批：「輸到脫褲」 #徵求其他橫批 由陳以信發佈於 2020年12月6日 星期日

(中時新聞網)