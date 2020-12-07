白宮新冠肺炎工作組協調官比爾斯（Deborah Birx）周日提出警告表示，由於全國醫療系統已經陷入對抗單日死亡數日益升高的苦戰，近來確診數持續加速急升，可能成為美國史上最艱難的時刻。

比爾斯周日接受NBC訪問時表示：「這不僅是最嚴重的公衛事件，這是這個國家所要面對最嚴重的事件，不只在公共衛生方面」。

隨著美國第三波疫情急飆，近來許多公衛官員都對疫情發展表達深切的擔憂。上周三美國疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）表示：「未來幾個月，將是這個國家公衛史上最困難的時刻」。

比爾斯表示：「這個秋冬季節疫情的飆升，綜合了我們在春夏兩季看到一切，再加上這個秋季的激增正在轉變成冬季的激增，我認為這就是雷德菲爾德博士如此決斷向美國人民呼籲的原因」。

美國新冠肺炎單日死亡病例迭創新高，因為感恩節群聚的關係，染疫死亡數字料將進一步惡化。根據路透社統計，上周五美國單日確診達22萬8,407人，再創新高，全美單日多達2,568人死於新冠肺炎，目前累計死亡患者人數逼近27.9萬人。

華盛頓大學醫學院「健康指標和評估研究所」（IHME）已經提出警告，即使疫苖開打，美國到明年4月1日前的染疫死亡人數恐將達到53.9萬人，較目前驚人的數字還要再增加約一倍。

(時報資訊)