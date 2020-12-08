導電漿料廠—勤凱(4760)因被動元件需求強勁，且公司跨入太陽能產業拓展新客戶有成，帶動公司營收自9月起連續3個月創下單月歷史新高，由於客戶需求強勁，勤凱科技目前訂單能見度已達明年2月，且公司因應5G需求開發新產品，滿足客戶客製化需求，可望成為推升未來營運成長新動能。

勤凱深耕導電漿料市場多年，以客製化競爭優勢逐漸擴大市佔率，其中被動元件部分，勤凱以往出貨主力為電容及電感導電漿，今年電阻產品出貨量明顯拉高，為公司成長主因之一，預期電阻產品明年出貨量持續成長，佔營收比重進一步拉高，帶動公司營收規模繼續擴大。

在太陽能部分，勤凱的太陽能背銀導電漿料已獲多數台灣太陽能電池廠使用，除為客戶的主要供應商，亦有利於打入東南亞市場，隨著綠能產業的趨勢已成，公司也樂觀看待太陽能的成長態勢，預期出貨將持續放量，對營收與獲利貢獻能穩步攀升。

勤凱11月營收為1.24億元，月增4.23%，年成長87.5%，連續3個月創下單月歷史新高，累計前11月營收10.89億元，較去年同期成長111.2%。

勤凱表示，除了隨被動元件產業成長之外，公司跨入太陽能產業、拓展新客戶，增加成長動力，今年營運表現優於整體產業，目前訂單需求仍持續強勁，整體訂單能見度可到明年2月。

因應5G發展需求及電子設備朝輕量化發展，電子零組件設計微型化也成趨勢，隨著高頻、高速應用需求大增，被動元件業者著手針對材料進行研發升級，勤凱與各大被動元件大廠密切合作，持續投入開發相關新產品，提供客製化產品搶攻市場先機，今年更成功打入以往較難進入的韓國市場，預期未來將可持續受惠，進而為業績增添新動能。

(時報資訊)