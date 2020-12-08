艋舺「青山王祭」一連3天，雖被視為宗教盛典，卻也產生噪音、垃圾、交通等問題，引爆萬華居民怒火，湧進總統蔡英文臉書、台北市長柯文哲、無黨籍台北萬華中正區立委林昶佐臉書大罵，柯、林都為此致歉，承諾下次會改進。宅神朱學恒直言，這件事總統蔡英文也該檢討，理由是：青山宮主辦單位之一就是文化總會，而文化總會會長就是蔡英文。

朱學恒7日在網路直播中表示，萬華民眾因為青山宮連續3天放鞭炮不停，以及遶境衍生垃圾等問題早已苦不堪言，灌爆林昶佐臉書，他不過對此時事在臉書發表，「萬華放炮放到早上6點，立委林昶佐毫無反應，就只是個歌手，不知道下一屆會怎樣，我的萬華朋友每天都在哭。」沒想到遭到綠營側翼攻擊，還噹他這樣講林昶佐沒用啦，結果是林昶佐出面道歉，就代表這事影響其2024選情。

朱痛批，當萬華居民已經被噪音干擾到影響正常生活，這些網軍腦袋還是只有政治，還來他這想邊洗版干擾輿論。

朱學恒對柯文哲的事後態度也大表不滿。他怒批，柯文哲辦這個活動，結果無力制止，無力裁罰，柯對此竟然表示，「法不溯及既往」。「法不溯及既往」是這樣用的嗎？青山宮遶境放炮放成這樣，人民忍無可忍檢舉103案，成案只有1案，只罰3000元，這是在開玩笑嗎？

朱學恒更表示，他甚至認為蔡英文都該罵，因為這次活動的主辦單位之一是文化總會，而文化總會的會長就是蔡英文，然後蔡英文出席青山宮的2020遶境大典，還在臉書喊出「今天我們都是艋舺人」，氣得網友大罵，「來這裡被吵3天試試看啦！然後再來跟我說誰是艋舺人」，所以他為何會說蔡英文該罵，就是這個道理。

朱學恒最後統整青山宮遶境活動中政治人物的金句：台北市市長柯文哲：「法不溯及既往」，主辦單位文化總會會長蔡英文:「今天我們都是艋舺人」，萬華地區立委林昶佐：「爽了一整天」。藍營的也來了一狗票，從主席到未來台北市長都沒有缺席，「看看這些政治人物甚麼爛樣子」！

(中時新聞網)