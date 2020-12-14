台北地檢署偵辦國安特勤私菸案，上月第3波偵結，將國安局前永和警衛室外衛室主任陳逸夫少將共77人，分別要求支付5000元至20萬元給公庫，給予緩起訴1年處分，北檢依職權將全案送台灣高檢署再議，經高檢署駁回，陳逸夫77人獲緩起訴確定。

國安私菸案，目前已偵結2波緩起訴，共有104人獲緩起訴處分確定；另有前國安局少校吳宗憲13人被依貪汙、違反《稅捐稽徵法》起訴，此外，還有因訂購350條私菸的吳宗憲劉姓女性友人被依違反《稅捐稽徵法》起訴，因此共有14人因本案被起訴。

去年7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶9800條私菸，金額高達645萬元，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。

台北地檢署偵辦後，去年8月23日首波依貪汙罪、違反《稅捐稽徵法》起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉及華航員工13人。同年11月7日再依違反稅捐稽徵法，將少將林國欽及「特勤郭雪芙」女警官張嘉玲等27人緩起訴。之後，高檢署駁回北檢職權再議，27人獲緩起訴確定。

今年10月15日，北檢自吳宗憲訂菸記錄中發現，吳男友人劉女去年7月間也下單訂購350條私菸。因劉女不認罪，檢方依違反《稅捐稽徵法》起訴。

11月20日，北檢偵查第3波「訂菸大戶」，共緩起訴77人，其中少將陳逸夫買40條私菸，逃漏稅2萬3709元，檢方命他支付公庫2萬5000元；李姓殯葬業者購買350條私菸，逃漏20萬9811元稅捐，支付公庫20萬元，其他75人則分別以支付公庫5000元到16萬元，均獲緩起訴處分，期間1年。高檢署日前駁回北檢職權再議，77人獲緩起訴確定。

(中時 )