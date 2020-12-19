一名服役於陸軍砲兵訓練指揮部的蔡姓志願役士兵，服役期間多次違規在營區內使用手機，偷拍同袍「偷懶或擺爛」等缺失照片留存，未料2年前蔡男卻酒駕遭到部隊汰除，為了表達自己不滿，拿出過去拍攝的照片恐嚇砲訓部要30萬擺平，否則就要向媒體爆料，軍方並未接受而向立刻報警將他逮捕，蔡男因此依恐嚇罪遭到起訴。

根據起訴書記載，蔡男在服役期間，就多次違反部隊資安規定，違規使用女友的手機拍下不少部隊安全士官偷懶打瞌睡，以及同袍把玩軍械彈藥等違紀事項。但是並未向單位檢舉或士告發過。

2年前，蔡男因酒駕遭到軍方嚴懲並汰除，為此他相當不滿，認為部隊內比他爛的人更多。於是拿出自己過去在營區拍攝的種部隊違紀擺爛照片，一怒之下傳到傳至陸軍司令部的官方LINE帳號，要求與砲訓部與他聯繫。

軍方得知後大為緊張，立刻指派一名連長與蔡男聯絡，但蔡男卻恐嚇連長，若要取回照片，必須付30萬元，否則就要爆料給媒體，讓砲訓部主官主管受到連帶懲處、拿不到年終獎金。

但軍方並未接受蔡男條件，立刻向台南市永康警分局報案。負責與蔡男接觸的連長也與警方合作，表示要面交贖款並當面確認刪除照拖延時間讓警方偵辦，但蔡男拒絕出面，反而要求以匯款方式，警方事後找到蔡男住處將他逮捕。

警方調查，蔡男手機內除了同袍違紀擺爛照外，還有部隊內的任務編組、共機識別圖等軍事照片，事後依恐嚇取財未遂罪移送法辦，蔡男因此遭到檢方起訴。

針對蔡男拍攝的部隊違紀狀況，陸軍砲訓部表示，已針對蔡男蒐集的照片按圖索驥，只要確認特定人員有軍紀散漫與違紀狀況將予以懲處，全力整飭軍紀。

(中時新聞網)