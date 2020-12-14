美國總統當選人拜登日前提名45歲的戴琪（Katherine Tai）出任美國貿易代表，她是台灣移民第二代，現任眾院歲計委員會首席貿易律師。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男，他會寫信告訴戴琪和拜登等人，大部分台灣人反對萊豬進口，即使硬要進來，明年8月的公投也會讓萊豬滾回去。

沈政男14日晚間在臉書上表示，他一定會寫信給拜登、布林肯與戴琪，告訴他們，大部分台灣人都不同意瘦肉精美豬進口，蔡政府沒有權力這麼做，即使硬要進來，2021年8月28日公投，也會讓萊豬滾回去。他還指出，大家也可以寫信給他們，表達台灣人反對萊豬進口的心聲，尤其是戴琦，她可能看得懂中文。

除此之外，沈政男也說，他會以台大學弟的身分，寫信給戴琪的母親，請她轉達給戴琪：「歡迎你來台灣一遊，吃吃米粉湯與黑白切，還有其他眾多豬內臟料理，就能體會台灣人為什麼不歡迎萊豬！」

網友們也留言回應，「不知民進黨明年是否會想方設法反制萊豬公投，連核食都要叩關了，前者至今尋不見任何國家利益」、「老師，可以打一封英文信給我，我可以再推特傳給拜登」、「好建議！我也來寫」。

(中時新聞網)