國民黨今天召開「蔡政府開放萊豬想換利？美方打臉一場空」記者會，質疑民進黨政府對開放萊豬進口政策的目的與效益都未審慎評估，就冒然執行，卻可能換取不到台美經貿協議的簽署或商議。蔡總統草率冒失的決策引來國人健康疑慮的恐慌，最後可能換來一場空，請蔡總統不要一錯再錯，立刻收回成命，明年1月1日拒絕開放萊豬進口。

文傳會主委王育敏表示，蔡英文總統8月28日宣布開放萊克多巴胺美豬進口時曾說，「如果我們能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是臺美經濟全方位合作的重要起點」；但從美國新任總統拜登接受專訪時提及「在未來美國解決國內的勞工教育以及經濟問題前，將不會再與其他國家簽署新的貿易協定」來看，蔡總統在貿易談判上的底牌盡出，卻不被領情。民進黨在美國總統大選押錯寶，在開放萊豬進口政策上又失算，導致國人健康的犧牲形同打水漂，毫無意義與價值，難道蔡總統不該清楚交代嗎？

王育敏質疑，現階段開放萊豬的理由與目的為何？民進黨政府迄今仍說不清楚、講不明白，官員們的說辭含糊不清、反覆不一，有的說是為提升台灣國際地位，有的說對台美貿易協定的商議能樂觀看待；但如今又紛紛改口說「不代表能換取什麼」；甚至行政院長蘇貞昌於立法院還反質疑國民黨立委說「原來你們都用換的！」

王育敏批評，民進黨連用「送的」，對方還不領情，被狠狠打臉，根本是「熱臉去貼冷屁股」。2012年3月7日蘇貞昌的臉書貼文「國民的健康無可取代」，當時信誓旦旦捍衛國人健康，如今連取代的東西是什麼都不知道，蘇內閣就急著將國民的健康「被取代」，最後恐空手而回，蘇貞昌還有臉領導國家最高行政機構？

她說，連開放萊豬進口的目的為何都搞不清楚的民進黨立法院黨團卻奉承上意，急著將相關行政命令跳過委員會審查，昨天在立院經濟委員會中，用多數暴力強行表決停止討論，又無視在野黨的提案，於休息期間逕自表決將所有議案送院會處理，根本不符合會議程序，民進黨是害怕被監督？害怕被檢視？還是害怕接受多數的反彈民意？

王育敏強調，民進黨為了不知目的為何的開放萊豬進口政策，不惜破壞體制、對抗民意，最後可能白白犧牲國人健康，卻換不到任何國家利益。「錯誤的政策比貪汙更可怕」，當美國新任總統拜登都已經清楚表態，民進黨政府還要執迷不悟嗎？

文傳會副主委黃子哲說，2015年12月蔡英文在總統辯論一再強調沒有談判前，沒有預設立場開放萊豬，重點是「保住台灣食安」及「相關從業者利益」；2016年蔡英文當選總統後辦兩天一夜共識營，發言人童振源也承諾「沒溝通談判就沒萊豬」，如今到底得到什麼以致要開放？蘇揆竟說沒交換什麼，而是「證明台灣願與國際往來」；蔡總統也說沒有交換，那是與美交心嗎？蔡總統這次開放萊豬，若不是失算、不是交心，莫非是失心瘋？

黃子哲說，他很同情陳時中，3月間外交部長吳釗燮說用10萬個口罩換30萬件防護衣，事後被打臉是捐10個萬口罩去買30萬件防護衣的原料，當時陳時中被騙。這次陳時中說開放萊豬「可換得國際地位」，又被蔡總統及蘇貞昌打臉，原來陳時中又被騙。

文傳會副主委李永萍也說，明年進口萊豬還來得及終止，行政命令既未通過立法院，也未與美國有合約約束，國內有如此多食安、健康疑慮，為何不能懸崖勒馬？民進黨過去如此反對瘦肉精，今年8月大幅轉彎，當時還可說蔡政府與川普政府可能有某種默契或不能說的承諾。當時民進黨說「時空環境轉變」，拜登已說不簽貿易協定；加上美國兩黨政策不同，難道不是時空環境改變？除了民進黨的面子有何不能暫緩？

(中時 )