美國最快本周就會批准新冠肺炎疫苖的使用許可，該國政府高層透露，川普總統周二將簽署一項行政命令，指示聯邦機構在新冠肺炎疫苗配發上，將美國人民列為優先。

目前尚不清楚這項命令的確切細節。該官員表示，這項命令將協助其他國家取得疫苗，「只要確保我們已經滿足美國人民的需求」。

川普這項行政命令其實很大程度上是象徵意義大於實質意義。總統當選人拜登於1月20日宣誓就職後，料將自行擬定疫苗配發計畫。

美國食品藥品監督管理局（FDA）排定於周四召開會議審查輝瑞與德國BioNTech合作研發的新冠肺炎候選疫苖，最快在本周就可能批准該疫苖的緊急使用授權。

FDA疫苖審查委員會成員James Hildreth上周六曾表示，最快周五就能放行。在美國疫情持續飆升之際，這將成為這場大流行病的關鍵時刻。美國公共衛生官員已經提出警告，今年冬天美國可能面臨史上最嚴重的公衛危機。

(時報資訊)