中職今（8）日召開領隊會議，討論明年賽程及選秀規定，意外引起味全龍隊代理領隊任中傑拒絕抽籤的插曲，最後由聯盟代抽，明年選秀掉到第5順位，狀元籤是今年戰績墊底的富邦悍將。對此任中傑表示：「我也知道反對無用，但不完美的規定為何不能適當修改？所以用拒絕抽籤來展現應有的態度。」

任中傑對於日前擴編選秀的結果感到不滿，他指出，這次擴編選秀和「技術性FA」撞在一起，造成許多怪現象。扣掉各隊保護名單和近兩年選秀加盟者後，總共131個球員，竟有50幾人沒上過一軍，還有些球員即將退休，算一算只有20幾個人可以選，每隊選1個要付750萬元，折算後相當於月薪50萬等級的球員，試問這有等值嗎？各隊拿到這筆錢後去簽FA，反而能補強戰力，相當划算。

任中傑說，擴編選秀規定有「三不合理」，第一不能不選；第二不能不付錢，每人750萬、合計3000萬元；第三不能選自由球員來充當擴編人選，因為FA已經不屬球隊。

任中傑坦承聯盟所堅持的規定都是各球團共同的決定，但他認為很多狀況都像「摸著石頭過河」，之前完全沒碰過，適當調整修改應不為過。他認為味全龍在擴編選秀得到的結果不理想，算是吃了悶虧，各隊應該有善意回應，明年選秀再優待味全一回，不料各隊都不贊成，讓他覺得實在很難協調。

最後任中傑說，如果以後有第6隊要加盟，味全一定堅持現在的規定，完全不准修改，讓第6隊也知道這個聯盟的厲害。

(中時 )