電動車大廠特斯拉周一(7) 終場上漲42.72美元或7.13%、收在641.76美元，市值並站上6000億美元關卡，成為全美第6家達到此目標的美國企業，短短1個月以來大漲超過50%，股價上升態勢銳不可擋，但最新消息指出，特斯拉配股集資總計50億美元，導致盤前股價原本上漲，消息一出盤前股價急挫翻黑，一度大跌超過3%。

從特斯拉遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示，特斯拉計畫將以市價配股募資50億美元，透過高盛、花旗、巴克萊、法國巴黎、美銀、瑞信、德銀、摩根士丹利、富國證券以及SG Americas證券等，等同是像市場提供更多特斯拉股票，導致特斯拉股價盤前原本上漲，聞訊後急挫翻黑，甚至一度大跌超過3%，截至台灣時間8日晚間8點15分，特斯拉盤前股價下跌5.37 美元或0.84%、暫報636.39美元。

特斯拉曾在9月初也曾計畫發行50億美元新股進行再融資，當時特斯拉股票剛進行「1拆5」，雖在拆股當天(8月31日)大漲12%，但進入9月後股價開始下挫，市場上將增加特斯拉流通股數，甚至科技股全面大幅修正之下，讓特斯拉股價一路下挫，並在9月8日創下拆股後最低收盤價330.21美元，特斯拉8月31日的價位也在11月16日宣布將被列入標普500指數成分股後，股價從400美元開始飆漲才收復。

特斯拉將在本月21日正式進入標普500指數，一次完成所有進入程序，代表華爾街的交易員將處理超過1000億美元的交易活動，可說是相當浩大的工程。

(中時新聞網)